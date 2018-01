Ranking maiores fundos ações Os dez maiores fundos de ações por patrimônio líquido tiveram desempenho positivo em abril, considerando o retorno por nível de risco de cada carteira, avaliado pelo índice de Sharpe. É o que mostra o acompanhamento do Guia de Fundos do Laboratório de Finanças da FEA-USP (Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo). Os melhores resultados em doze meses, entre maio do ano passado e abril último, neste grupo de maior patrimônio, foram das carteiras Itauações (0,067), Citiações (0,045) e HSBC Bamerindus Ações (0,041). O estudo é um bom indicador do desempenho porque avalia um período expressivo de 12 meses, e considera o retorno por unidade de risco, que permite avaliação mais correta do que apenas a rentabilidade. Para o cálculo da avaliação de retorno e risco, o Guia de Fundos da FEA-USP usa informações diárias de doze meses. O levantamento considera apenas os fundos que tenham informações no período analisado. O estudo é coordenado pelo professor José Roberto Securato, com pesquisa de André Luiz Oda e José Renato de Moraes Grisi. A tabela abaixo traz o valor do Sharpe dos dez maiores fundos de ações. O estudo ainda considera a antiga classificação de fundos de renda variável, que separa fundos de ações de carteira livre. Atualmente, os dois grupos estão juntos, sob o nome de fundo de ações. Ranking abril/00 dos 10 maiores fundos de ações por patrimônio líquido - Índice de Sharpe Fundo Pat. Líq. R$ milhões Sharpe Itauações 291,872 0,067 Citiações 212,070 0,045 Bradesco FIA 179,918 0,033 Boston Ibovespa Select-FIA 127,861 0,033 Unibanco Ações Blue 123,461 0,021 BB Fundo de Ações 119,830 0,017 Unibanco Strategy Ações 111,627 0,027 Bradesco Livre Fácil FIA 102,570 0,030 Bradesco Livre FIA 84,164 0,026 HSBC Bamerindus Ações 61,129 0,041 Fonte: Laboratório de Finanças (FEA-USP) Veja na seqüência outros índices de avaliação dos maiores fundos de ação por patrimônio.