Ranking mostra menor valor de ações do IBX O ranking GVA®-50 apontou uma destruição de valor, com retorno ao acionista (TSR - Total Shareholder Return), negativo em 5% para as 50 ações mais líquidas do Ranking IBX Brasil do ano de 2001. Coincidentemente, o primeiro semestre de 2002 registrou destruição de valor da mesma ordem para as ações do ranking, com TSR novamente de 5% negativos. Publicado anualmente, o estudo combina diversas métricas para compor o GVA. A principal delas é o retorno total ao acionista (TSR), que mede o retorno auferido por um acionista via ganho de capital e dividendos. "As dificuldades de criação de valor ao acionista evidenciadas por estes números, entretanto, foram diferentes por setores" explica Walter Piacsek, vice-presidente e responsável pelo GVA®-50 no The Boston Consulting Group (BCG). "Alguns setores, em parte por serem exportadores ou terem preços mais dolarizados, tiveram melhor desempenho em 2001, como bens intermediários (principalmente papeleiras), com 14% de TSR, ou mineração e siderurgia, com 12%, enquanto telecomunicações fixas tiveram TSR de -18% e telecomunicações móveis, com TSR de - 41%", disse Piacsek. Souza Cruz, Gerdau e Vale criam valor no longo prazo A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP) e o BCG avaliaram também a criação de valor ao acionista em prazos mais longos: de três, cinco e dez anos. Três empresas conseguiram que suas ações mais líquidas mantivessem um retorno ao acionista entre os mais altos durante estes três períodos: Gerdau PN (preferenciais, sem direito a voto), Souza Cruz ON (ordinárias, com direito a voto) e Vale do Rio Doce PNA. "É importante sinalizar aos gestores das empresas e aos acionistas que a criação de valor é um objetivo de sua gestão no longo prazo e que, apesar das flutuações ano a ano, a perspectiva de longo prazo de criação de valor deve prevalecer", ressaltou o professor Antonio Carlos Manfredini, da FGV-EAESP. O ranking GVA®-50 está disponível no site da FGV (ver link abaixo).