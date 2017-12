Raposo Tavares também é interditada por agricultores O trecho entre os quilômetros 419 e 420 da Raposo Tavares, na região de Palmital, em São Paulo, também está interditado na manhã desta terça-feira, devido a uma manifestação de produtores rurais. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, o protesto começou por volta das 10h30 e não causa congestionamento na pista sentido São Paulo, apesar dos agricultores colocarem máquinas e veículos para bloquear a rodovia. O ato faz parte de outras manifestações que são realizadas há cerca de um mês por produtores rurais, como parte da mobilização nacional contra a crise no campo. No mesmo dia, agricultores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Paraná e Presidente Prudente, em São Paulo, aderiram à mobilização, bloqueando rodovias.