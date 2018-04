Rascunho da carta argentina ao FMI está pronto O Ministério da Economia espera enviar hoje ao FMI o rascunho da carta de intenções, que prevê queda de 11% do PIB este ano e crescimento de 3% no ano que vem. As duas projeções são questionadas pelo mercado que não crê nos resultados. O ministro da Economia, Roberto Lavagna, reiterou que acredita que o acordo poderá ser assinado no fim deste mês ou, no máximo, até o início de setembro. O rascunho do documento concentra-se, principalmente, no plano monetário e na reestruturação do sistema bancário ? afetado com a criação do corralito, o bloqueio de depósitos lançados há oito meses após corrida aos bancos. O texto contém, segundo o jornal El Cronista, recomendações da comissão de notáveis que passou pelo país, do governo e dos bancos para tentar recriar a confiança no setor. No rascunho da carta destaca-se: solução para as liminares judiciais contra o ?corralão? (prazos fixos) e a promessa de se liberar, gradativamente, os fundos presos. O governo se compromete a compensar os bancos que estão sendo obrigados a pagar, com o câmbio do dia, os depósitos pagos graças a estas ações judiciais. Depósitos O FMI permitirá a criação de um fundo no exterior que servirá de garantia para os depósitos. Os depósitos de longo prazo serão usados no financiamento das exportações. Vai ser criada uma unidade de reestruturação do sistema bancário, que obedecerá ao BC. Por sua vez, o programa monetário estipula uma emissão para este ano de 1,7 bilhão de pesos, 1 bilhão de pesos para socorro aos bancos e um piso de US$ 9 bilhões de reservas ? elas já estão em torno deste limite, apesar dos ganhos que a autoridade monetária vem registrando nos últimos dias. A carta de intenções cita ainda modificação na legislação para proteger a direção do Banco Central quando começar a fechar bancos com problemas. Este item gerou forte disputas entre Lavagna e o ex-presidente do BC Mario Blejer, que acabou deixando o cargo. A relação do ministro não é melhor com o atual presidente do BC, Aldo Pignanelli, mas seu desejo de proteção aos diretores imperou. Os bancos nacionais Comafi e Macro concordaram em dividir as 91 agências do ScotiabankQuilmes. O Banco Central concordou que as entidades reduzam para 53 o total destas sucursais, mas exige que dos 1,7 mil bancários fiquem, pelo menos, 1,2 mil. Também ficou acertado que os bancos argentinos capitalizarão o ex-canadense Scotiabank com 20 milhões de pesos. Além disso, se poderá contar com outros 190 milhões de pesos da Sedesa (Seguros de Depósitos S.A) e 50 milhões de pesos do Fundo de Capitalização Bancária. Agora, técnicos do BC aproveitarão o fim de semana prolongado na Argentina ? sábado, domingo e segunda-feira ? para concluir os detalhes da operação. Bancos estrangeiros Está na Câmara dos Deputados, um projeto de lei, aprovado ontem, no Senado, que obriga as sedes dos bancos a responderem, com seu patrimônio, pelas operações de suas sucursais. A idéia do projeto é proteger o correntista diante de possíveis problemas com o banco. O temor surgiu com a criação do corralito e o anúncio do fechamento de entidades financeiras internacionais, como ocorreu com o canadense Scotiabank Quilmes. CER O Senado transformou em lei o adiamento por 60 dias da aplicação do CER (Coeficiente de Estabilização de Referência), que se utilizará para indexar créditos pela inflação. Outra decisão da casa foi a prorrogação por 90 dias da suspensão das execuções hipotecárias. Quer dizer, ficam canceladas, durante este período, as medidas que implicariam no leilão de imóveis ou outros bens da pessoa endividada, além das prestações de serviços. A decisão sobre o CER estará em vigência até o dia 30 de setembro e atingirá todo o tipo de dívidas, bancárias ou não, até um tope de 400 mil pesos. Aerolíneas A Aerolíneas Argentinas prepara um plano para, num prazo de dois anos, pagar 40% da sua dívida (cerca de 2,5 bilhões de pesos). Ontem, advogados da empresa apresentaram proposta aos 600 credores da Aerolíneas ? um símbolo nacional que quase foi à quebra no fim do ano passado, suspendendo o pagamento da sua dívida. Os que concordarem com a sugestão da empresa receberão 15% em três meses, outros 30% em um ano e os 55% restantes em 24 meses. A decisão da empresa foi tomada a quatro meses de o ministro da economia iniciar conversa com aqueles que foram alvo do default decretado em dezembro passado. Eleições A oito dias do prazo final, no dia 24 de agosto, para a definição das regras para as próximas eleições presidenciais, no dia 30 de março, nada está definido. Hoje, um grupo de senadores de diferentes linhas dentro do mesmo Partido Justicialista (PJ, peronista) se reunirá com o presidente Eduardo Duhalde para lhe pedir que suspenda as tão propagadas convenções simultâneas que estavam marcadas para o dia 24 de novembro. Durante um almoço, os parlamentares vão sugerir que ou Duhalde cancela as primárias ou permite que somente afiliados e independentes votem num mesmo partido. Quer dizer, como pede o ex-presidente e candidato Carlos Menem, que não se permita que as internas sejam abertas para a votação de afiliados de diferentes legendas. A polêmica gerada dentro do PJ, que hoje possui 14 dos 23 governadores e possui, pela primeira vez na sua história, cinco pré-candidatos, está levando o ministro do Interior, Jorge Matzkin, a adiar uma solução para a questão. Ontem, pelo terceiro dia consecutivo, ele era esperado para debater o assunto na Câmara dos Deputados. Mas lá, novamente, não apareceu. A guerra de foice pública entre os pré-candidatos levou o governador de Santa Fé, o peronista Carlos Reutemann, que desistiu da candidatura, a fugir do seu elegante vocabulário habitual para declarar: "Esta interna peronista é muito suja". Na opinião do ex-ministro da Economia Domingo Cavallo, que voltou ao cenário político local, depois de ter ficado preso, defendeu a antecipação das eleições. Ele defende que o pleito seja realizado no dia 24 de novembro, data provável para as internas. De acordo com o comunicado "eleições já" escrito por seu partido, o minguado Ação pela República, Duhalde não tem mais forças para seguir governando. Suíça As contas do ex-presidente Carlos Menem e de ex-assessores na Suíça serão o assunto do encontro entre o presidente e seu par suíço Kaspar Villiger. Recentemente, Menem confirmou que tem uma conta ali onde depositou, segundo ele, indenização que recebeu durante a ditadura. Ontem, a justiça suíça identificou, segundo uma fonte anônima citada pela AFP - publicada hoje em todos os jornais argentinos - uma conta bancária do ex-secretário privado do ex-presidente Ramón Hernández. De acordo com a informação, Hernández criou uma fundação de fachada, a The Spark Foundation, em Liechtenstein, cujo depósito era de US$ 6 milhões. Duhalde, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, pediu o encontro para tentar "acelerar" o pedido de informações feito pelos juízes argentinos sobre o caso à Suíça. Os peronistas Duhalde e Menem são arquiinimigos políticos. Duhalde foi vice de Menem, mas não perdoa a falta do seu apoio nas últimas eleições presidenciais em 1999, quando já não se freqüentavam. Por sua vez, a primeira-dama Hilda Chiche Duhalde costuma dizer em alto em bom som que não "suporta" os "menemistas". Tudo indica que a confusão política-bancária só está começando. Planos Econômicos Os pré-candidatos às próximas eleições sinalizam, ainda com pouca objetividade, como deverão ser seus planos do governo. O governador de Córdoba, o peronista José Manuel de la Sota, diz que vai reduzir a dívida pública em 40%. Ele também pretende, segundo assessores, incluir na constituição argentina que o endividamento em dólares deveria ser inferior a 35% do tamanho da economia, com o objetivo de atingir o equilíbrio fiscal. De la Sota, que acaba de lançar candidatura e é assessorado pelo brasileiro Duda Mendonça, sugeriu ainda que o peso deve ter maior ligação com o real para aproximar mais as duas economias. O ex-presidente Menem defende a dolarização total da economia porque, segundo seu principal assessor econômico, o economista Jorge Ávila, da universidade CEMA, o modelo seria uma prova contra "governos incompetentes". Já a presidenciável Elisa Carrió, deputada que até pouco tempo liderava as pesquisas de opinião, teria convidado, segundo seus assessores, o ministro da Economia, Roberto Lavagna, a permanecer no cargo. Protestos Os chamados "piqueteiros", como eles mesmo se definem, marcaram para o próximo dia 29 um bloqueio do trânsito nos principais acessos do país. Com a participação da CTA (Central dos Trabalhadores Argentinos), do qual fazem parte, e ainda da Corrent e Classista e Combativa, eles reclamaram contra a "fome e a miséria". Leia o especial