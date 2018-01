Rating AE/Ibmec eleva número de fundos O resultado da classificação (rating) dos fundos de ações da AE/Ibmec do mês de abril revela um aumento na proporção de fundos com nota A. De um total de 250 fundos analisados, 45 receberam o conceito A. Em abril, esta proporção era de 23 para 258. Os ratings AE/Ibmec classificam os fundos de ações considerando a rentabilidade que supera o retorno de investimentos sem risco (prêmio) e a oscilação do retorno destas carteiras (volatilidade, que é uma medida de nível de risco). A metodologia prevê a atribuição de notas, que variam de 0 a 2, para cada um dos itens. Um fundo situado entre os 30% melhores em termos de prêmio recebe dois pontos e um fundo entre os 30% piores recebe zero pontos. Cada fundo entre os 40% intermediários recebe 1 ponto. Para a atribuição de nota referente à volatilidade, os fundos são divididos em dois grupos: o grupo com as maiores volatilidades recebe zero ponto e o grupo com as menores volatilidades recebe 1 ponto. A seguir, as pontuações são somadas e os resultados variam de zero a três pontos. Quem recebe três pontos leva o rating A, dois pontos B, um ponto C e zero pontos D. Os ratings AE/Ibmec consideram o desempenho relativo dos fundos e não o comportamento isolado de uma carteira. O rating A, portanto, não implica necessariamente a excelência do fundo, mas sim a sua superioridade em relação aos demais. Veja na sequência os fundos que receberam rating A.