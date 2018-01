Rating do País afeta a vida do brasileiro O mercado financeiro aguardou por meses um aumento do rating soberano (nota) do Brasil pela Standard & Poor´s (S&P) - agência americana de classificação de risco. Rating soberano é uma avaliação do risco de títulos de dívida de longo prazo do governo de um país. Considera-se, para essa avaliação, os riscos que esse país oferece e que poderiam levar a um calote nas dívidas, por falta de capacidade ou vontade de realizar pagamento. O mercado esperava a elevação do rating do Brasil desde fevereiro do ano passado, quando a S&P´s colocou os títulos do País em avaliação, com perspectiva positiva. A agência havia rebaixado a classificação do País na época da desvalorização do real, em janeiro de 1999. Porém, a recuperação do Brasil, desde então, justificou a melhora anunciada hoje. Segundo a nota da agência, a decisão pelo aumento do rating foi tomada levando em conta a melhora significativa das contas públicas (veja matéria relacionada no link abaixo). Rating afeta todos os brasileiros O rating brasileiro não afeta só o governo e empresas do País que buscam recursos no exterior, mas também a vida de todos os brasileiros. Isso porque a classificação sinaliza para investidores estrangeiros o risco de aplicar no Brasil. Numa situação de melhora como a de hoje, mais investimentos são atraídos, o que permite ao governo pagar juros menores. Com isso, os juros internos também podem cair, estimulando os investimentos de empresas e as compras dos consumidores, com créditos mais baratos. O resultado de tudo isso é o aumento do potencial de crescimento econômico, se as demais condições econômicas ficarem estáveis ou se melhorarem.