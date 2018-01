Ratings de fundos: veja as alterações Hoje, o serviço Companhias Abertas, da Agência Estado, divulgou os resultados de ratings - classificação - de fundos de ações do mês de maio. Houve uma diminuição na proporção de fundos com nota A. De um total de 273 fundos estudados, 47 receberam conceito A, contra 45 entre 250 referentes ao mês de abril. (Veja a descrição da pesquisa e a tabela com dados sobre todos os fundos de nota A em matéria anterior no link abaixo). Neste último mês, 24 fundos foram promovidos para o conceito A. Entre eles está o Boavista CL, que saltou da classificação D para A. Outros seis vieram de C, sendo eles: Banespa FBA, Banespa FBL, Boavista Private, Comercial FMIA, Porto Seguro FIA e Tática Estrategy. Além destes, 17 tiveram o rating elevado de B para A, a saber: América do Sul CL Mix Bandeirante CL Renda Mista BBM Ações BEG Ações Besc Mix FCL Chase Flexpar Itaú Advantage FIA Itaú Carteira Institucional FIA Itaú Pension Management Itaú Selected Itaú Strategy Opportunity I FIA Previdência A Santander Ações Santander Institucional CL São Francisco Veja alguns comentários sobre os destaques da pesquisa na matéria a seguir.