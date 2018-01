Ratinho anuncia fábrica de cerveja em Ribeirão Preto O apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho, confirmou hoje que irá construir uma fábrica de cerveja e de chope em Ribeirão Preto (SP). Ratinho não quis adiantar valores investidos, mas o negócio movimentará R$ 50 milhões na unidade e o apresentador será o acionista majoritário, com 75% de participação. Os detalhes do negócio serão anunciados no próximo mês. Até lá, ele e o grupo de investidores esperam que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anuncie o aporte de recursos para a fábrica, já que foi pedido um financiamento de 80% do valor previsto. A unidade deverá ser construída no Distrito Empresarial de Ribeirão Preto, cujas obras de infra-estrutura foram retomadas após dez anos paradas, e o prefeito Gilberto Maggioni (PT), candidato à reeleição, pediu que o anúncio oficial fosse feito mais perto das eleições de outubro. A marca produzida na unidade terá, segundo o próprio Ratinho, o nome da própria cidade. "Vai se chamar cerveja e chope Ribeirão, já que aqui é uma referência no Brasil e é uma cidade que está em franco crescimento", disse Ratinho, que já é parceiro da Cervejaria Colônia, no Sul do Brasil. "Depois que eu me associei à marca, a produção da Colônia saltou de 170 mil caixas para 1 milhão de caixas", garantiu o apresentador. Apoio político Durante seu discurso, Ratinho fez questão de afirmar que se preocupa em gerar empregos no País e ainda de elogiar o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. "Eu poderia me acomodar com o baita salário que recebo no SBT, mas quero participar e ajudar quem não teve a oportunidade que eu tive", disse Ratinho. "Quando ninguém confiava no Lula eu confiei. Ele está indo devagar, mas economicamente está consertando o Brasil", disse.