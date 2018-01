Rato e Palocci se encontram em Madri O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, teve hoje uma breve conversa com o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo Rato, que se concentrou sobre a decisão do Brasil de não renovar seu acordo com o Fundo. "Ele (Rato) falou que observou uma reação muito positiva à nossa decisão. após ter conversado com muitas autoridades do G-7 (grupo dos sete países mais ricos) e pessoas do próprio mercado", disse Palocci. Segundo Palocci, o diretor-gerente do FMI considera a decisão do Brasil acertada. "E mais uma vez colocou o Fundo integralmente à disposição do governo brasileiro", disse o ministro.