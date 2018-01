Raul Velloso aponta ?derrocada? de investimento em transporte A "derrocada" dos investimentos da União se dá principalmente no ministério dos Transportes, segundo especialista em finanças públicas, Raul Velloso. De acordo com estudo de Velloso, de 1995 a 2004 os investimentos do Ministério dos Transportes passaram de R$ 6 bilhões para R$ 1,8 bilhão. "A tal da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), que seria usada para recuperar investimentos neste setor (de transportes), pelo visto está sendo guardada para aparecer mais tarde", afirmou. Para Velloso, o problema do aumento dos gastos correntes, que contribuiu para a derrocada dos investimentos da União, tem que ser enfrentado seriamente pelo governo. "Não temos mais escolha. A não ser que o governo queira trazer o Everardo (Maciel, ex-secretário da Receita Federal, posição agora ocupada por Jorge Rachic) de novo para ele inventar novas receitas", disse.