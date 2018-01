Rayovac compra Remington por US$ 322 milhões A Rayovac, fabricante de pilhas e baterias, anunciou que fechou um acordo para comprar a Remington Products, que produz lâminas de barbear, barbeadores elétricos e depiladores, por US$ 322 milhões em dinheiro, além do comprometimento de assumir as dívidas da companhia. A Rayovac informou que pretende fechar o negócio, que depende de aprovação dos órgãos regulatórios, em 60 dias. A Remington registrou lucro de US$ 20,2 milhões com vendas de US$ 360,3 milhões nos 12 meses até 30 de junho. Os produtos da Remington são vendidos em mais de 20 mil lojas nos EUA e mais de 70% de suas vendas são realizadas na América do Norte. A Rayovac anunciou vendas de US$ 670,2 milhões nos noves meses até 29 de junho.