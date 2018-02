RBS reduz pela metade prejuízo operacional no 3o trimestre

Parcialmente nacionalizado, o RBS informou que as perdas somaram 3,3 bilhões de libras, 30 por cento abaixo dos 4,7 bilhões de libras no segundo trimestre, mostrando sinais de estabilização.

Contudo, o banco advertiu que empréstimos de difícil recuperação devem "permanecer em níveis elevados nos próximos trimestres."

O RBS disse que o lucro operacional dos negócios de global banking e mercados caiu para 375 milhões de libras no último trimestre, contra 1,1 bilhão de libras no trimestre anterior, à medida que "condições excepcionalmente fortes" vistas no primeiro e segundo trimestres diminuíram.

O lucro da UK Corporate cresceu para mais de quatro vezes do nível do segundo trimestre, mas o banco sofreu uma piora no Ulster Bank e nos negócios comercial e de varejo dos Estados Unidos, conforme as perdas aumentaram e as condições operacionais permaneceram difíceis.

"Eu disse repetidamente que isso é uma maratona, não uma corrida de curta distância, e assim está se provando", disse o presidente-executivo, Stephen Hester, sobre o desempenho do banco nos últimos três meses.

O RBS alertou em agosto que os investidores não devem esperar uma "cura milagrosa" para a abatida instituição britânica, onde os lucros da unidade de banco de investimento não conseguiram minimizar os impactos de dívidas ruins.

(Reportagem de Clara Ferreira-Marques e Steve Slater)