RBS registra maior prejuízo da história empresarial britânica

O Royal Bank of Scotland (RBS), um dos bancos mais castigados pela crise global, registrou em 2008 perdas de 24,137 bilhões de libras (27,274 bilhões de euros), as maiores da história empresarial britânica. Veja também: Reino Unido usará US$ 851 bi para garantir ativos de bancos As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 26, à bolsa de Londres, o RBS informou que o prejuízo contrasta com os lucros de 2007, quando chegaram a 7,303 bilhões de libras (8,252 bilhões de euros). O banco, que adquiriu o ABM Amro, precisou ser resgatado no ano passado pelo Governo britânico devido à crise de crédito global. As severas perdas do RBS são divulgadas no momento em que foi informado que o ex-diretor-executivo do banco, Fred Goodwin, de 50 anos, receberá uma pensão anual vitalícia de 600 mil libras (678 mil euros). Segundo os detalhes do balanço do RBS divulgados nesta quinta, as perdas antes de impostos em 2008 ficaram em 40,667 bilhões de libras (45,953 bilhões de euros), frente a um lucro do ano anterior de 9,832 bilhões de libras (11,110 bilhões de euros). A receita total do banco chegou a 25,868 bilhões de libras (29,23 bilhões de euros) no ano passado, frente a uma de 30,366 bilhões de libras (34,313 bilhões de euros) de 2007. As perdas do RBS derivadas da controvertida aquisição do banco holandês ABN Amro, por sua vez, foram de 16,196 bilhões de libras (18,301 bilhões de euro). O banco explica que, devido à crise, o RBS fará um plano de reestruturação para recuperar sua força. Assim, se centrará em operações menores no Reino Unido e cortará os custos do grupo. O novo diretor-executivo do RBS, Stephen Hester, disse que o plano "ajudará a reduzir o risco para os acionistas". "Estamos, certamente, em uma posição privilegiada para reestruturar o grupo com o apoio do Governo britânico. Com esse privilégio, há responsabilidades que temos intenção de cumprir. Temos muitas decisões difíceis pela frente", comentou.