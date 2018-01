Reabilitação de crédito cresce 31,59% na 1ª quinzena O movimento de exclusão de registros de inadimplência superou o de inclusão na primeira quinzena de novembro, segundo estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC Brasil). Na comparação com o mesmo período de 2005, a companhia constatou que as reabilitações de crédito aumentaram 31,59%. Já o volume de inclusão de nomes de devedores no banco de dados do SPC Brasil diminuiu 3,87%. Na avaliação da empresa de análise de crédito, o consumidores brasileiros mostram disposição para deixar a condição de inadimplentes e voltarem a ter uma situação mais favorável para as compras, principalmente por conta do Natal. O SPC Brasil destacou que o resultado das exclusões é significativo, se for levada em conta a comparação entre a primeira quinzena de outubro e o mesmo período do ano passado, quando foi verificada queda de 3,99% na reabilitação de crédito. Para o início de dezembro, a companhia estimou que as exclusões deverão ficar mais evidentes, por causa do pagamento da primeira parcela do 13º salário. Quanto às vendas, o SPC Brasil informou que as consultas de crédito realizadas pelos lojistas à base de dados da companhia - espécie de termômetro das negociações a prazo e com cheques - apresentaram aumento mais modesto, de 2,72%, nos primeiros quinze dias de novembro deste ano ante o movimento da mesma quinzena em 2005.