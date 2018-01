Reabilite seu crédito sem debilitar seu bolso Por motivos diversos, alheios a sua vontade, o consumidor tem convivido de perto com a inadimplência. Ficar sem crédito no comércio é uma situação bastante desagradável. Mas a ânsia em reverter esta condição, leva o devedor a tomar atitudes que deixam seqüelas bem maiores em seu orçamento. Diante da falta de tempo para ir aos locais necessários para liquidar suas contas, o consumidor acaba procurando um empresa que presta serviços de reabilitação de crédito. Ocorre que nem sempre o contrato destas empresas é claro, principalmente quanto a valores envolvidos. E o mais grave é que o serviço prometido pode não ser concluído. Se não houver outra alternativa para limpar seu nome, exija que o contrato discrimine com clareza, além da identificação da empresa, tudo o que está incluído: preço; formas de pagamento; penalidades por atraso no pagamento; busca e taxas de cartório; taxas de Banco Central; certidão negativa; de que forma será feita a intermediação; o que exatamente será feito; data de início e término do serviço e condições para rescisão contratual. Faça você mesmo Se o consumidor optar por fazer sua própria reabilitação, basta seguir algumas dicas e ter um pouco de paciência. Quando a inadimplência ocorrer por falta de pagamento de compras financiadas, o primeiro passo é procurar o credor e tentar um acordo. Estando a dívida em alguma empresa de cobrança será caracterizada como cobrança extrajudicial Nestas situações só poderão ser cobrados os encargos previstos no contrato de financiamento. Os custos dos serviços destas empresas devem ser pagos pela credora, não podendo ser repassados para o devedor. No caso de cheques sem fundo, a ocorrência será registrada no CCF - Cadastro de Eminentes de Cheque sem Fundo do Banco Central. Para que haja o cancelamento o eminente terá que reaver cheque, correção monetária , juros de mora e despesas essenciais. O documento de quitação de débito deve ser entregue na agência bancária de origem da conta. No ato paga-se uma taxa, já preestabelecida pelo Banco Central, para a respectiva baixa no CCF. Se o crediário ou cheque sem fundo e estiver em cartório basta pagar o valor impresso na intimidação. Mas, se o prazo estipulado na intimação estiver vencido, a dívida só poderá ser quitada junto ao credor. Os comprovantes com firma reconhecida, relatórios aos acertos financeiros (carta de anuência e/ou recibo de pagamento) deverão ser entregues no cartório onde o título foi protestado para que seja efetuada a devida baixa. O nome da pessoa inadimplente não poderá ser enviado para os cadastros de proteção ao crédito sem que ele seja avisado previamente e, sua exclusão deste banco de dados deverá ser efetuada dentro de cinco dias.