Reação de Serra e queda do déficit agradam mercado O dólar operou em queda durante toda a manhã, mas passou a uma leve alta no início da tarde. Bolsa e juros acompanharam o clima mais otimista. Um dia depois da promessa dos bancos estrangeiros de manterem as linhas de crédito comercial para o Brasil, a tão aguardada recuperação de José Serra (PSDB/PMDB), o favorito dos mercados, deixou de ser apenas rumor e se transformou em números de fato. Além disso, os investidores foram surpreendidos pelos excelentes dados das contas externas. O mercado gostou dos números da pesquisa Vox Populi, que apontaram alta de cinco pontos porcentuais de José Serra e queda de sete pontos de Ciro Gomes (Frente Trabalhista) nas intenções de voto. Com essa melhora nas contas externas, os investidores estão na torcida para que a recuperação de Serra se mantenha nas próximas pesquisas eleitorais, ajudada pelo tempo maior que tem no horário eleitoral gratuito. A expectativa é de que a pesquisa Ibope, que sai esta noite, ratifique os números do Vox Populi. A queda do dólar foi revertida devido a uma forte presença compradora de importadores no mercado e pelas negociações em torno da rolagem de US$ 1,6 bilhão em papéis cambiais com vencimento na segunda-feira. Mas, de maneira geral, fatos positivos mantêm um ambiente relativamente tranqüilo. Um deles foi o bom resultado das contas externas (o déficit em conta corrente em julho ficou em US$ 550 milhões, contra previsões superiores a US$ 800 milhões). O mercado espera uma resultado ainda melhor em agosto, próximo de zero. Também ajuda o resultado do leilão de linhas de financiamento em dólar para exportadores, segundo a meta fixada pelo BC de venda de US$ 100 milhões diários, ajustados à demanda de cada dia. De maneira geral, as taxas de juros estão caindo a cada leilão. Hoje, o BC vendeu US$ 96,5 milhões. No mercado internacional, volta a preocupar a possibilidade de uma invasão norte-americana no Iraque. O petróleo, cujos preços vêm disparando há semanas, passou a manhã em alta e mantinha-se nessa trajetória no início da tarde. Mercado Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,1280; em alta de 1,07% em relação às últimas operações de ontem. Ao longo do dia, o valor mínimo negociado foi de R$ 3,0450 e o máximo, de R$ 3,1300. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 35,15% no ano e queda de 9,80% em agosto. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 20,750% ao ano, frente a 20,650% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 24,600% ao ano, frente a 24,400% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,80% em 10279 pontos e volume de negócios de cerca de R$ 563 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 24,36% em 2002 e alta de 5,19% em agosto. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, sete apresentaram baixa. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta queda de 0,65% (a 8860,8 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -cai 2,41% (a 1358,18 pontos). O euro opera em alta de 1,26%; sendo negociado a US$ 0,9836. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,50% (387,31 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.