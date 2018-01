Reação do mercado indica dúvidas sobre rumos da economia

Nos mercados de ativos ao redor do mundo, as sessões voláteis de ontem configuraram uma resposta preocupante à mais nova intervenção das autoridades chinesas, que voltaram a bombear liquidez na praça financeira. Foram bons termômetros de que ainda predominam instabilidades e incertezas, em relação aos rumos da economia chinesa.

Mais do que o vaivém dos pregões, o movimento de capitais sustenta a expectativa de que apenas transfusões de liquidez talvez não sejam suficientes para evitar redução mais forte no ritmo de crescimento da economia - a dúvida é se não alimentariam novas bolhas. Os fluxos de saída de recursos da China aceleraram nos últimos meses e chegaram a um recorde de US$ 70 bilhões em julho. A tendência, segundo analistas, sobretudo depois da surpreendente sequência de desvalorizações da moeda local, é de que se intensifiquem, acompanhando novas desvalorizações do yuan.