Readquirir confiança externa é desafio brasileiro A melhora das contas externas que está em curso é inequívoca: com a forte desvalorização do câmbio e a desaceleração da economia, o déficit em contas correntes deve fechar o ano na casa de US$ 17 bilhões (cerca de 3% do PIB), bem abaixo dos US$ 23,2 bilhões (4,61% do PIB) registrados em 2001. A questão é que o fluxo de capitais para o Brasil está encolhendo a uma velocidade ainda maior - o volume de investimentos diretos está em queda, as empresas não renovam títulos emitidos no exterior e os bancos reduziram sua exposição no Brasil. Para tentar restabelecer a confiança do investidor estrangeiro, o governo fechou um acordo de US$ 30 bilhões com o FMI, obteve de 16 dos principais bancos do mundo o compromisso de manutenção das linhas de crédito e decidiu fornecer dólares para exportação por meio do Banco Central (BC) e do BNDES. O problema, segundo analistas, é que ainda há incertezas no cenário político e a aversão global ao risco segue elevada. Para o economista-chefe do BankBoston, José Antonio Pena, não há muito mais o que o governo possa fazer para compensar a contração na oferta de capital para o Brasil, além da atual estratégia de usar as reservas para financiar o exportador e conversar com os bancos que concedem crédito ao País, como fizeram Pedro Malan e Armínio Fraga. Se o fluxo para o Brasil não melhorar, a redução do déficit em contas correntes (que inclui a balança comercial, a de serviços e rendas - juros, lucros e dividendos e gastos com viagens internacionais - e as transferências unilaterais) terá de ser ainda mais rápida, afirma Pena. Isso exigiria um câmbio mais desvalorizado e um crescimento menor, principalmente para estimular exportações e inibir importações. É uma combinação dolorosa - vale lembrar que, neste ano, o dólar já subiu 30%, o que levou o BC a manter os juros em níveis elevados, e o PIB cresceu apenas 0,14% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2001. O economista-chefe da BBA Corretora, Alexandre Schwartsman, também aponta essas duas tendências no balanço de pagamentos: de um lado, a forte redução do déficit em contas correntes e, de outro, a queda do fluxo de recursos estrangeiros para o País. Ele ressalta que, em julho, o déficit na conta de capitais (que inclui investimentos diretos, empréstimos e financiamentos) ficou em US$ 1,293 bilhão, o nível mais alto em três anos e meio (excluindo os meses em que houve pagamentos ao FMI). O BC estima que o volume de investimentos diretos deve ficar em US$ 16,5 bilhões neste ano, abaixo dos US$ 22,4 bilhões de 2001. E, em julho, as empresas renovaram apenas 40% dos títulos que venceram no exterior. Fatores como o acordo com o FMI e o compromisso obtido com os bancos estrangeiros deram um certo alívio no mercado, como mostra a queda de 29,2% do risco país em agosto, de 2.307 para 1.633 pontos. Ainda assim, é um nível muito elevado. O que é preciso para que o quadro se reverta de uma vez? Para José Augusto Savasini, da Rosenberg & Associados, a perspectiva de uma melhora mais definitiva continua a esbarrar no quadro político, ainda que os candidatos de oposição estejam adotando um discurso moderado. Para ele, há muitas incertezas em relação à política econômica que será adotada no ano que vem, o que deve adiar a retomada dos fluxos de crédito para o País até que fique claro o que vai ocorrer. Ele também lembra que o cenário externo continua adverso. É justamente esse quadro externo complicado que leva Pena a afirmar que, mesmo se o resultado das eleições agradar ao mercado, o crédito não deve retornar com força imediatamente para o Brasil. Ele lembra que há uma forte aversão ao risco, uma vez que bancos e investidores estrangeiros tiveram prejuízos significativos na Argentina e nos próprios EUA, por causa da quebra de empresas como Enron e WorldCom.