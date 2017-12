Reajuste da casa própria será de 4,87% em março Seguindo a orientação do Banco Central e da Caixa Econômica Federal, que administra o Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), as entidades de crédito vão reajustar, em março, os financiamentos imobiliários vinculados ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional em 4,87%. O índice é válido para aqueles que possuem data-base para aumento do salário em janeiro e defasagem de 60 dias para efetuar o repasse para as prestações. Para os que têm a data-base em fevereiro e defasagem de trinta dias para o repasse, o aumento será de 4,93%.