Reajuste da nafta preocupa empresas químicas e de plásticos A perspectiva de reajuste no preço da nafta no Brasil preocupa as indústrias química e de plásticos. O preço do insumo para a produção de plásticos e resinas já subiu 41% no mercado europeu (usado como parâmetro de preços no Brasil) desde o início do ano. A expectativa, porém, é de que o impacto no mercado local só seja sentido em maio. Ao contrário da gasolina, que tem seus preços imediatamente alterados conforme a cotação do petróleo sobe ou desce, a nafta é reajustada com cerca de um mês de atraso, explica o analista do setor petroquímico do Unibanco, Carlos Albano. Isso quer dizer que o preço do insumo petroquímico poderá ter forte alta em maio, caso o preço do petróleo continue em ascendência. Cerca de 30% da nafta consumida no Brasil é importada e não deve mais passar pela Petrobras, uma vez que as centrais já decidiram importar diretamente o produto. As petroquímicas do Nordeste (Copene) e do Sul (Copesul) já receberam carregamentos de nafta sem a intermediação da Petrobras. Este produto seguirá, necessariamente, as cotações internacionais. O preço dos outros 70% produzidos pela estatal está em negociação com as centrais petroquímicas. Desde o início do ano, as empresas vêm negociando separadamente com a Petrobras, segundo a Associação Brasileira da Indústria Química e Petroquímica (Abiquim). O preço cobrado pela companhia, porém, acompanha a cotação ARA, referente aos portos de Amsterdã, Roterdã e Antuérpia. As centrais não esperam uma redução nos preços da estatal, mas pretendem conseguir melhores condições de pagamento, como maior prazo e definição de uma política de longo prazo para o preço dos produtos. Segundo um executivo do setor, a Petrobras dá um prazo de 14 dias para o pagamento, enquanto no exterior o prazo chega a 180 dias. O executivo também acredita em uma alta do produto no mercado interno e afirma que será impossível não repassar o aumento de custos para os elos seguintes da cadeia, os produtores de resinas e de plásticos. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Plástica (Abiplast), Meroeg Cacum, afirmou que um novo aumento será prejudicial ao setor, que não vê espaço para repassar o reajuste para seus clientes, as indústrias alimentícia, automobilística e supermercados. "Estamos espremidos de um lado pelos gigantes da petroquímica e de outro pelos supermercados e montadoras", reclama. Na prática, os supermercados são a ponta final da indústria de embalagens, que representa 50% das vendas de plásticos. Albano, do Unibanco, concorda que o repasse de custos da matéria-prima poderá ser complicado. "Se o mercado em geral estiver recessivo, não há como reajustar preços de nenhum produto", considera o analista. Neste caso, as centrais também arcam com a alta do custo da nafta. No ano passado, a impossibilidade de repassar a maior parte do reajuste da nafta, superior a 40% em dólares, fez com que as empresas registrassem no balanço de 2001 lucros líquidos menores e até prejuízos em comparação com os desempenhos de 2000. Em janeiro, a tonelada de nafta custava US$ 158 na Europa. Em fevereiro, esse valor chegou a US$ 186 e, no mês passado, a US$ 223.