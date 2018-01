Reajuste da prestação do SFH Em setembro, os mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) com contrato pelo Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES) que têm data-base em julho e agosto terão reajuste de prestação de 5,97% ou 5,83%. O reajuste de 5,97% será cobrado de quem tem data-base em julho e repasse do porcentual à parcela 60 dias após; o de 5,83% será aplicado na prestação de quem tem data-base em agosto e repasse do aumento salarial à prestação após 30 dias. O porcentual reflete a Taxa Referencial (TR) acumulada nos 12 meses anteriores à data-base mais produtividade de 3%. O mutuário que não teve esse reajuste na data-base pode pedir recalculo da parcela ao banco, com base no reajuste salarial da categoria.