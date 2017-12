'Reajuste da tabela do IR está sendo estudado', diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo está estudando com rigor o reajuste da tabela do imposto de renda pessoa física, mas que, neste momento, tem que tomar cuidado, já que o ajuste fiscal é a "âncora da retomada da economia".

"É importante dizer que o Brasil, neste momento, tem o ajuste fiscal como âncora da retomada. Só será necessário o tempo certo para tomar essa decisão que é uma questão de Justiça de reajuste da tabela do IR." A declaração foi dada em entrevista ao Jornal Gente da Rádio Band FM de SP na manhã desta terça-feira, 19.

+Meirelles acena para o aumento dos benefícios do Bolsa Família

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro também comentou sobre o chamado "descolamento" entre economia e política este ano. Segundo ele, esse é um processo mais usual do que parece. "O fato concreto é que a política econômica tem feito sucesso e tem sido aplicada de forma consistente. Em períodos anteriores, mesmo com calmaria política, medidas econômicas equivocadas levaram à crise", argumentou.

Entre os indicadores que dão certa tranquilidade, está o setor externo, confirmou o ministro ao ser questionado na entrevista. "As reservas do BC e as exportações recordes fazem com que a frente externa tenha ponto de estabilidade", disse, completando que esse fator contribui para recuperação da economia.