Reajuste da tarifa dos telefones A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deverá autorizar reajustes das tarifas da telefonia fixa ainda neste mês. O porcentual do aumento ainda não foi definido. Mas o IGP-DI, Índice que serve como base para o reajuste das tarifas telefônicas, está com variação acumulada em 12 meses de 14,21%. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) entrou com uma ação civil pública contra a Anatel e a Telefônica justamente por não concordar com a fórmula contratual que estabelece o padrão de reajuste das tarifas locais. De acordo com o Idec, a fórmula resulta em preços abusivos.