Reajuste de aluguel fica abaixo da inflação A negociação entre proprietários e inquilinos garantiu reajuste dos aluguéis residenciais menor que a inflação no ano passado na capital paulista. Pesquisa da Hubert Imóveis registrou que os valores de locação acumularam alta média de 1,92%, ante inflação de 10,37% apurada pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). O destaque do ano foi a valorização dos apartamentos de um dormitório, cujo preço do aluguel aumentou 6,26%. Para o gerente de locação da empresa, Moacyr Oliveira, a negociação dos contratos foi o modo encontrado pelos donos dos imóveis para evitar que fossem desocupados pelos inquilinos. Isso porque a entrada de novas unidades no mercado provocou grande concorrência, e os locatários não hesitaram em mudar de residência para pagar um aluguel menor.