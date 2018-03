Reajuste de aposentado será de 2,5% acima da inflação O ministro da Previdência, José Pimentel, informou hoje que o governo vai editar uma Medida Provisória (MP) ainda este ano corrigindo as aposentadorias de quem ganha acima de um salário mínimo em inflação mais 2,5%. O reajuste equivale à metade do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2008. Segundo ele, a medida beneficiará 8,2 milhões de pessoas e terá um impacto fiscal adicional, no Orçamento de 2010, da ordem de R$ 3 bilhões.