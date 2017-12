Reajuste de combustíveis deve sair neste mês O ministro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, confirmou que o governo deve anunciar novo reajuste nos preços dos combustíveis "possivelmente ainda este mês". Ele negou, entretanto, que o aumento será anunciado a zero hora deste sábado, conforme informou uma emissora de televisão nesta manhã, com um índice de 9% de aumento para o consumidor. Segundo ele, o índice e a data serão outros. O reajuste está sendo estudado pelos ministérios das Minas e Energia e Fazenda. A queda do preço do petróleo no mercado internacional, de acordo com Tourinho, não interfere na decisão do governo. "O preço ainda está muito alto. Está caindo de um valor muito alto", afirmou o ministro sobre o possível impacto da desaceleração do preço no Brasil. Distribuidoras explicam o motivo do aumento dos preços dos combustíveis Os representantes das maiores distribuidoras do País - Shell, BR, Texaco, Ypiranga e Esso - estiveram reunidos hoje na Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) para explicar porque alguns postos de gasolina estão reajustando os preços dos combustíveis em razão da mudança na tributação do PIS/Pasep e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em vigor desde sábado passado. Segundo o diretor do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), Alisio Vaz, a elevação de preços registrada em algumas regiões do País ocorreu porque alguns postos e distribuidores, que antes sonegavam impostos, estão repassando a diferença para os consumidores. Vaz afirmou que, em São Paulo por exemplo, havia postos cobrando entre R$ 1,10 e R$ 1,20 por litro de gasolina e que agora estes postos passaram a cobrar R$ 1,30, em média. "Os preços cobrados estavam artificialmente baixos por causa da sonegação e agora estão subindo para o mesmo nível daqueles que pagavam todos os impostos", explicou. "O preço da gasolina vai variar de acordo com a região do País e os custos de cada posto", disse. O diretor do Sindicom disse acreditar que com o reajuste dos combustíveis na refinaria, que devem ser autorizados pelo governo na próxima semana, os postos não deverão repassar a totalidade do porcentual estabelecido pelo governo. "O reajuste na bomba é sempre menor do que o estabelecido na refinaria, mas sempre existe um ou outro posto mais esperto que aplica o porcentual mais alto."