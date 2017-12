Reajuste de energia a partir de hoje A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o aumento de 13,83% das tarifas da Eletropaulo Metropolitana, que fornece energia para 24 municípios e atende a 4,5 milhões de consumidores em São Paulo. A nova tarifa já passa a vigorar a partir de hoje. A Aneel autorizou também o aumento de 17,37% para a Companhia Energética do Tocantins (Celtins). Os ajustes seguem as regras contratuais nas quais as concessionárias têm direito a um reajuste tarifário anual e uma revisão tarifária a cada quatro anos. O reajuste, segundo a Aneel, estava previsto para o mês passado, mas foi adiado a pedido das concessionárias para coincidir com as datas de reajuste para a geração e distribuição. A agência também autorizou o aumento de tarifas para as seguintes geradoras: Furnas Centrais Elétricas, 13,25%; Companhia de Geração de Energia Elétrica Paranapanema, 12,94%; Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê, 12,73%; Companhia Energética de São Paulo, 14,93%; Empresa Municipal de Águas e Energia, 14,46%; e Centrais Elétricas do Norte, 15,49%.