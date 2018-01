Reajuste de energia deve elevar inadimplência A manutenção do atual sistema de reajuste das tarifas de energia elétrica pode elevar a inadimplência para níveis insustentáveis, acreditam técnicos, especialistas e empresários do setor. O principal argumento, comprovado na prática pelas distribuidoras, é de que, quando a tarifa sobe, a inadimplência aumenta. A professora Carmen Alveal, do grupo de Energia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE-UFRJ), avalia que há uma queda de renda desde 1998 e nesse período as tarifas estiveram "em espiral de subida", devido à forma de reajuste prevista nos contratos de concessão dos serviços de distribuição de energia realizados com a privatização do setor. No ano passado, por exemplo, o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), a que as tarifas cobradas pelas distribuidoras são indexadas, subiu 25,31%. Já a renda caiu 8,3%, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos em São Paulo (Dieese-SP). A especialista lembra que a própria alta das tarifas indexadas ao IGP-M tende a "realimentar" a inflação e, conseqüentemente, o reajuste dos anos seguintes. Agrava a situação, diz, o fato de que o crescimento econômico tem sido "muito modesto" e continua sem perspectivas de melhora. "Há um cenário de inadimplência crescente se essa rota continuar. A perspectiva é de que o cenário ficará insustentável." A Light, distribuidora de energia no Rio, é um bom exemplo da elevação da inadimplência, ou até mesmo do aumento do furto de energia, quando o seu preço sobe. A empresa tem o índice de perda comercial (fraudes e furtos) e inadimplência mais altos do País: 14,7%. No ano passado, este volume representou uma perda de R$ 900 milhões para a Light. Ou seja, se as perdas fossem zeradas, esse montante seria acrescentado ao seu orçamento, que foi de R$ 2,066 bilhões até setembro de 2002. O assessor executivo de operações da Diretoria de Comercialização da Light, José Márcio Ribeiro, atribui boa parte deste "sumiço" da renda ao "efeito apagão": os clientes, temendo ser punidos com multas e pagamentos extras para o consumo acima do estabelecido pelo governo, buscaram essas saídas alternativas. Na Light, são atribuídos ao "efeito apagão" pelo menos quatro pontos porcentuais do total de 14,7% de perdas. De acordo com a professora Carmem Alveal, a saída para as empresas escaparem da armadilha de aumento da inadimplência é aceitarem negociar com o governo a substituição da forma de reajuste das tarifas. "É uma negociação difícil, porque essa forma de reajuste é vista pelas empresas, legitimamente, como defesa das suas rendas", afirma. No entanto, segundo sua análise, esta é um visão de curto prazo que não leva em conta outros fatores. "A inadimplência é um fator desestabilizador", lembra.