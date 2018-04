Reajuste de gasolina pode ter nova fórmula, admite Gros O presidente da Petrobras, Francisco Gros, admitiu hoje que deverá rever a nova fórmula de cálculo do reajuste dos preços de venda da gasolina e do óleo diesel às distribuidoras. Mas indicou que não vai seguir a receita defendida pelo candidato do governo à Presidência da República, José Serra. Criticada duramente pelo senador tucano, a sistemática proposta por Gros permitiria, a cada 15 dias, a correção dos valores de venda interna desses produtos se constatada variação superior a 5% na cotação do petróleo no mercado internacional. Hoje de manhã, Gros reuniu-se com o presidente Fernando Henrique Cardoso, no Palácio da Alvorada, para discutir a formulação dos preços dos combustíveis praticados pela Petrobras e sua trombada com o candidato tucano. Em seguida, rumou para o Ministério de Minas e Energia, para um encontro com o ministro Francisco Gomide. Deixou o prédio admitindo a possibilidade de a Petrobras adotar um modelo "mais flexível". Mas enfatizou que a estatal seguirá as orientações do governo, e não as de Serra. "A Petrobras tem uma recomendação muito clara do presidente, no sentido de que governo é governo, e campanha (eleitoral) é campanha", declarou Gros. O modelo defendido originalmente por Gros prevê a avaliação do comportamento médio da cotação internacional do petróleo a cada 15 dias. Se houver aumento ou redução superior a 5%, a Petrobras poderá reajustar os preços de venda da gasolina e do óleo diesel às distribuidoras ao final desse período. Esse "gatilho" evitaria correções imediatas nos preços, a cada oscilação diária do petróleo no mercado internacional. Em princípio, impediria que a estatal venha a assumir o ônus da praticar preços muito menores que a cotação internacional - fato que contentaria os consumidores - e permitiria maior previsibilidade aos investidores estrangeiros interessados em concorrer nesse mercado. Serra, entretanto, contestou não só a fórmula de reajuste proposta por Gros, mas principalmente sua lógica de atrelar os preços dos combustíveis à cotação internacional do petróleo. Argumentou que a estatal produz 80% da necessidade interna de petróleo e que, portanto, seria incorreta a definição de preços com base nas cotações internacionais, que tendem a ser mais altas que os custos de produção. "A Petrobrás é monopolista demais para ter essa regalia", defendeu na última segunda-feira, em entrevista à GloboNews. O presidente da Petrobras indicou que poderá rever o período de ocorrência de possíveis reajustes, de 15 dias. Em princípio, o prazo seria mais flexível nos casos redução de preços. Essa atitude, destacou ele, seria adotada em função de reclamações feitas por clientes da Petrobras, que temem a especulação no mercado, com a adoção de um sistema de reajuste automático. Não seria, portanto, reflexo direto das críticas disparadas por Serra. Gros, entretanto, não abandonou a essência da fórmula original - a manutenção dos preços internos dos combustíveis vinculados às oscilações da cotação internacional do petróleo. Conforme defendeu, a fórmula de cálculo não será um "gatilho", mas uma "disciplina de preços". Se o mercado foi liberado a partir de janeiro deste ano, a Petrobras deve se manter livre para mexer nos preços, em sua avaliação. Depois de audiência como presidente da Câmara, deputado Aécio Neves (PSDB-MG), Gros afirmou que não é favorável à privatização da Petrobras. A pergunta sobre sua posição foi provocada por declarações do prefeito do Rio, César Maia (PFL), contrárias às manifestações de José Serra. Para o prefeito, o candidato tucano estaria induzindo a sociedade a aceitar o "esquartejamento" e a venda da estatal. A queda de braço entre Gros e Serra trouxe uma série de preocupações para o próprio governo. A primeira delas diz respeito à preservação das regras de livre mercado para o setor, mesmo em uma época de aumento das cotações internacionais do petróleo. Analistas do governo indicam que um sinal de interferência política na formação de preços poderá desencadear uma debandada de potenciais investidores na exploração de petróleo. A segunda preocupação se refere à tendência de alta da cotação do petróleo, verificada desde o início do ano. Por conta disso, nos últimos 40 dias, os preços do petróleo nas refinarias aumentaram 23,07%. O governo teme os impactos de sucessivas altas em uma ano de campanha eleitoral. A adoção de uma fórmula que baixe os preços dos combustíveis vendidos pela Petrobras em relação à cotação do petróleo traz ainda a ameaça de queixas de importadores contra a estatal por prática de dumping. Também traz uma incógnita com repercussão na área fiscal: quem assumiria os custos dessa prática, o Tesouro Nacional ou a própria Petrobras? Os analistas ainda ponderam que as incertezas sobre a política de preços da estatal provoquem quedas na cotação das ações da empresa nas Bolsas de Valores - fato que geraria prejuízo aos contribuintes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que optaram pela compra desses papéis.