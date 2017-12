Reajuste de matérias-primas força aumento de preços O consumidor pode preparar o bolso em 2004 para novos aumentos de preços que estão a caminho, aproveitando a onda de aumento do consumo deste último trimestre. Fabricantes de bens duráveis, como aparelhos de imagem e som, por exemplo, anunciaram ontem que pretendem aumentar entre 6% e 8% os produtos a partir do dia 1.º. A indústria automobilística promete reajustes entre 3% e 5%, em média. "São inúmeros os aumentos que tornam inviável manter preços dos aparelhos de imagem e som", diz o presidente da Eletros, associação que reúne a indústria eletroeletrônica, Paulo Saab. Ele aponta o dissídio da mão-de-obra em cerca de 18%, custos de energia elétrica e matérias-primas, além da nova alíquota da Cofins de 7,6% que entra em vigor em fevereiro. A CSN e a Usiminas, por exemplo, já comunicaram aos clientes que vão aumentar entre 10% e 15% vários tipos de aço após o Natal para os fabricantes de eletroeletrônicos e, em janeiro, para a indústria automobilística. Segundo o presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, o reajuste reflete o aumento geral de custos das siderúrgicas. "Tivemos aumento de frete, carvão e principalmente do coque." A Usiminas não comenta o assunto. Os fabricantes de veículos tentam barrar o aumento do aço e preparam um documento conjunto com outros setores para mostrar ao governo o impacto na produção industrial. "Não vamos pedir a intervenção direta do governo nessa discussão, pois os preços estão livres, mas esperamos bom senso por parte das siderúrgicas", diz o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Ricardo Carvalho. O setor já havia programado para janeiro reajustes médios de 3% a 5% para os carros. Se tiverem de pagar mais 10% a 15% às usinas, o índice terá de ser maior. Plásticos A indústria de resinas plásticas, como a Braskem, é outra que decidiu aumentar em 12% o polietileno e em 15% o polipropileno a partir de janeiro. A Braskem confirma os porcentuais, mas não comenta os motivos da alta. A pressão por aumentos se repete em dois outros setores: no cobre e no papelão ondulado. A Comotec, de Limeira (SP), que produz comutadores de cobre, o principal componente dos motores elétricos, já comunicou aos clientes aumento de 8% a 10% nos preços. "Vamos ter de repassar aumentos de custos", diz o diretor comercial, Osmar Marques Mendes. Ele explica que o reajuste é resultado do aumento da cotação do cobre que subiu cerca de 40% no mercado internacional em 12 meses e do dissídio de 16% a 17% dos trabalhadores do setor. Já no caso do papelão ondulado um grande fabricante de eletroeletrônico informa que os fabricantes de caixas avisaram que planejam aumentos para o próximo ano. O presidente da Papelão São Roberto, Roberto Jeha, diz, no entanto, que desconhece um movimento de alta de preços no setor. De toda forma, ele ressalta que haveria necessidade de aumentar em 15% os preços por conta das pressões de custos de tarifas (energia elétrica e gás natural), mão-de-obra, além da forte elevação de custos fixos registrada ao longo deste ano em razão da redução de 12% no volume de produção em 2003 na comparação com o ano anterior.