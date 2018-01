Reajuste do aço inibe venda de carros Montadoras e importadores venderam em julho 117.900 automóveis e comerciais leves no atacado, um montante apenas 0,54% superior ao de junho. O reajuste das tabelas feito pelas fabricantes devido ao repasse do aumento do preço do aço, que em alguns casos chegou a 4%, inibiu as vendas. A Volkswagen vendeu 34.200 unidades; a Fiat, 29.300; a GM, 27.800; e a Ford, 9.200. As demais empresas juntas comercializaram 17.400 veículos. Agora em julho, as montadoras podem ter dificuldades em manter a produção de 150 mil unidades previstas. Isso por conta de problemas com o fornecimento de peças. O presidente do Sindicato Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Sindipeças), Paulo Butori, explica que algumas empresas suspenderam as entregas porque não querem cobrir os custos com o aumento do aço para o setor. Segundo ele, enquanto as montadoras conseguiram reduzir os índices solicitados pelas siderúrgicas e parcelar o reajuste, a maioria das autopeças teve de arcar com aumentos médios de 12% a 18%.