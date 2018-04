Reajuste do aluguel vale a partir de hoje Quem tem reajuste anual marcado para este mês estará desembolsando um valor maior, acrescido da variação do índice contratual nos últimos 12 meses. Os porcentuais de correção servem para reajustar tanto os aluguéis em contratos residenciais como nos comerciais. Confira esses porcentuais pelos indexadores mais utilizados pelo mercado de locação: Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 6,43%; Índice Geral de Preços (IGP) e Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 8,68% e 8,91%, na ordem; Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA), do IBGE, 9,55% e 7,98%.