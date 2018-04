Reajuste do gás não impactou distribuidoras paulistas A Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE) afirmou em nota divulgada nesta segunda-feira, 23, que o preço do gás canalizado das concessionárias Gas Natural São Paulo Sul e Gás Brasiliano, abastecidas 100% pelo combustível boliviano, não foi alterado com os recentes reajustes promovidos pela Petrobras. "Os reajustes de preços de gás natural relacionam-se exclusivamente ao gás natural de origem nacional, que não tem qualquer impacto nas tarifas das Regiões Sul e Noroeste do Estado de São Paulo, atendidas por estas Concessionárias", disse a autarquia. Recentemente, a Petrobras elevou em 20% o valor do gás nacional e reduziu em 4,5% o preço do energético boliviano. No Estado de São Paulo, o aumento terá impacto na tarifa da Comgás, na qual o gás de origem interna representa 25% da oferta total. O reajuste da concessionária ocorrerá em maio. A Gas Natural São Paulo Sul também passará pelo mesmo processo no próximo mês. Já a data base da Gás Brasiliano é dezembro.