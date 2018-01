Reajuste dos aluguéis Nesta semana, os inquilinos começarão a pagar os aluguéis referentes a agosto. Aqueles que têm reajuste previsto para este mês devem estar atentos aos percentuais de correção do aluguel pelos índices mais utilizados no mercado: IPC, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), de 7,23%; IGP e IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de 14,84% e 14,46%, respectivamente; e INPC e IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),de 6,26% e 7,06%, pela ordem.