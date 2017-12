Reajuste dos combustíveis a qualquer momento Os preços dos combustíveis (gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, gás de cozinha e álcool combustível) devem ser reajustados nas próximas horas. Até a noite de ontem, integrantes da equipe econômica analisavam a nota oficial dos ministérios da Fazenda e de Minas e Energia com os porcentuais de aumento e decidiam quando será anunciado o reajuste. Depois de autorizado, o aumento entrará em vigor em 72 horas. A especulação é que o porcentual será entre 13% e 15% nas refinarias, com um impacto para os consumidores variando entre 9% e 12%, em média. Nos últimos dois dias ocorreram reuniões entre o presidente Fernando Henrique Cardoso e os ministros Pedro Parente (Casa Civil), Pedro Malan (Fazenda), Rodolpho Tourinho (Minas e Energia) e os secretários-executivos do Planejamento, Guilherme Dias, e da Fazenda, Amaury Bier. O ministro Tourinho confirmou que caberia à equipe de Malan divulgar os detalhes do reajuste. O índice escolhido já leva em conta o impacto da elevação dos preços dos combustíveis na inflação, pois estará dentro de parâmetros avaliados pelos técnicos do Banco Central. Reajuste deve compensar perdas da PPE Nos últimos meses, o preço do barril do petróleo no mercado internacional tem subido muito, chegando a US$ 32,00, devido à redução da produção promovida pelos países que integram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Com esse aumento, é necessário reajustar os preços dos combustíveis no Brasil para compensar as perdas que vem apresentando a Parcela de Preço Específica (PPE) - formada pela diferença entre o preço do petróleo no mercado internacional e interno. De janeiro a maio deste ano, a PPE apresenta saldo negativo de aproximadamente R$ 360 milhões. A meta do governo acordada com o Fundo Monetário Internacional (FMI) é de um saldo positivo de R$ 3,5 bilhões neste ano na PPE. No memorando de Política Econômica, que o governo brasileiro elaborou em conjunto com o FMI, está previsto que deverá haver mais um reajuste para o preço dos combustíveis no segundo semestre de 2000. Isso porque o porcentual concedido não será suficiente para que o governo consiga obter a meta de superávit na PPE.