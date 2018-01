Reajuste dos combustíveis ainda não tem data prevista O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, disse hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) que não há uma decisão ou previsão para reajuste dos preços dos combustíveis. "Estamos aguardando a definição de um novo patamar (de preços para o petróleo)", disse. Ele destacou ainda que a empresa atingiu ontem um recorde de produção, com 1,616 milhão de barris diários, e confirmou para 2006 a meta de auto-suficiência na produção de petróleo para o Brasil. "Essa vai ser uma auto-suficiência sustentável", assegurou Dutra. Segundo ele, em dezembro deste ano, será atingida a produção média de 1,7 milhão de barris, cerca de 14% acima da produção de 2004. O presidente da Petrobras disse que a queda de 3,1% na produção do ano passado, diferentemente do que foi avaliado por alguns analistas, foi uma conquista da empresa, obtida graças ao seu esforço tecnológico, porque era para cair mais, já que não houve a entrada de novas plataformas. Ele explicou que é normal nos grande campos de petróleo uma queda anual de produção de 7% a 10%, quando não há operação de novas plataformas. Plano de previdência dos funcionários O presidente da Petrobras disse ainda que o Conselho de Administração da empresa, e não a sua diretoria, é que decidirá sobre o novo plano de previdência dos funcionários e sobre a cobertura do rombo atuarial existente na Petros, o fundo previdenciário dos empregados da estatal. Ele lembrou que o Conselho conta com a participação de três ministros e de representantes dos acionistas minoritários da empresa. Dutra argumentou que é necessário não apenas cobrir o déficit existente, mas reestruturar o plano, pois ele é estruturalmente insustentável, já que está baseado em premissas que se tornaram irreais, principalmente em relação à expectativa de vida dos beneficiários. Ele previu que haverá uma solução para o problema até o fim deste ano.