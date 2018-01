Reajuste dos planos de saúde é de 8,71% mensalidade de setembro em relação à de agosto. Esse é o porcentual máximo autorizado pela Agência nacional de Saúde Suplementar (ANS), a quem cabe aprovar o aumento no setor. A Medida Provisória n.º 2.177-43, que causou forte polêmica há duas semanas por alterar características operacionais dos planos de saúde, será reeditada esta semana. As decisões criticadas pelos órgãos de defesa do consumidor já foram revogadas, mas a edição da MP pode trazer algumas outras mudanças para os segurados. As cláusulas de um projeto de lei estão em discussão. A Agência coloca à disposição da população para esclarecimentos e informações sobre operadoras de planos o Disque-Saúde, 0800-611997, e o site (veja o link abaixo).