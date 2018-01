Reajuste dos planos de saúde é de 8,71% Segurados de planos de saúde que não tiveram reajuste há um ano ou mais poderão ter aumento na mensalidade este mês. A correção máxima permitida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é de 8,71%. Mas o novo valor, com o aumento, poderá ser cobrado apenas mediante aprovação da agência. Se a mensalidade está sem reajuste há mais de um ano, a ANS poderá autorizar um porcentual residual de aumento acima desse limite, referente aos meses não considerados. Para obter informações sobre a operadora e para certificar-se de que o aumento está sendo cobrado corretamente, o segurado deve entrar em contato com a ANS por meio do Disque-Saúde (0800-7019656) ou pelo site da ANS (veja link abaixo.