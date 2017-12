Reajuste menor para quem consome pouca energia A Eletropaulo informa que os clientes com consumo entre 31 Kw/h e 100 Kw/h por mês terão as tarifas reajustadas em cerca de 11%, correspondente a um desconto de 20% em relação ao índice de 13,83% autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No caso das contas que apresentam consumo de até 30 Kw/h mês não há reajuste. Veja no link abaixo dicas de como economizar energia elétrica e conseguir desconto no reajuste de tarifas de energia.