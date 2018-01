Reajuste na tabela do IR não está definido, diz Bernardo O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou nesta quinta-feira que, apesar das várias reuniões que estão sendo feitas entre o governo e representantes do Congresso responsáveis pela elaboração do Orçamento de 2007, ainda não foi definido se haverá o reajuste da tabela do Imposto de Renda para Pessoas Físicas (IRPF). Durante entrevista coletiva, concedida nesta manhã a rádios do País, no programa Bom Dia Ministro, transmitido pela Radiobrás, Bernardo disse que, entre os componentes do governo federal, é correto afirmar apenas que a "última palavra" sobre este assunto, e também em relação ao reajuste do salário mínimo, será dada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na quarta à noite, o relator do projeto de Orçamento para 2007, senador Valdir Raupp (PMDB-RO), informou que o governo e parlamentares da Comissão Mista de Orçamento fecharam acordo para reajustar a tabela de descontos do IRPF em 3% em 2007 e mais 3% em 2008, o que elevará a faixa de isenção dos atuais R$ 1.257,12 mensais para R$ 1.294,83 no próximo ano e R$ 1.333,68 no ano seguinte. "Nós ainda não temos todo este conjunto de negociações sobre as medidas de desoneração fechado. Tivemos algumas reuniões de nível técnico amplo, mas eu acho que todas estas questões e, particularmente, a da tabela do Imposto de Renda e também o valor do salário mínimo, certamente, terão de passar pela mesa do presidente da República", destacou Bernardo, ressaltando que há, de fato, esta possibilidade de redução na tabela, como também admitiu na quarta o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Bernardo afirmou que não é costume do governo decidir assuntos de tal importância sem a presença do presidente Lula, que está em Abuja, na Nigéria, onde participa da Cúpula África-América do Sul. "É claro que o Congresso tem autonomia e o relator Valdir Raupp também, mas não há nenhuma possibilidade de nós (ministros) fecharmos este acordo antes de termos uma conversa com o próprio presidente Lula", insistiu. O ministro lembrou também que o tema deverá ser discutido nos próximos dias com as centrais sindicais, em Brasília. Segundo Bernardo, elas serão recebidas pelo governo, que vai dizer quais são as opções de negociação para os trabalhadores, para depois "bater o martelo" sobre o assunto. Previdência O ministro disse nesta quinta que uma eventual reforma na Previdência será feita somente se existir consenso entre todas as partes envolvidas no País. Segundo ele, em algum momento será necessário promover mudanças de regras no atual sistema, mas, antes de uma decisão complexa como esta, o presidente exige a melhoria nas condições de gestão e arrecadação da Previdência. "Evidentemente, uma reforma da Previdência não é definida unilateralmente. Uma coisa dessas tem que ser objeto de consenso. Nós temos que ouvir os empresários e também os trabalhadores e aposentados. Isso é uma demanda da sociedade", afirmou Bernardo. "Não é coisa simples de se definir. Não dá simplesmente para sentar numa mesa e decidir fazer uma reforma da Previdência. Tem que combinar com todo mundo neste caso", acrescentou. O ministro disse que tem pensamento parecido ao do presidente Lula sobre o assunto. Segundo Bernardo, é necessário zelar "para que a Previdência esteja de pé nos próximos 50 anos" e que sejam aperfeiçoadas as condições dadas a aposentados e pensionistas. Matéria alterada às 13h15 para acréscimo de informações