Reajuste na tarifa de celular da TIM Nordeste A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou o reajuste médio de até 8,25% nas tarifas de seis empresas que pertencem à TIM Nordeste Celular, que operam na banda A, nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Com o reajuste, a cesta básica de preços passará de R$ 86,19 para R$ 93,30. A autorização para o reajuste foi publicada hoje no Diário Oficial e o aumento somente entrará em vigor após a divulgação, pela operadora, nos jornais de grande circulação nos Estados, durante dois dias consecutivos.