Reajuste na tarifa do celular em Londrina A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou hoje no Diário Oficial da União a autorização para que a Sercontel, que opera na banda A de telefonia celular em Londrina (PR), reajuste sua tarifa em 8,26%. Com o reajuste, a cesta básica passa de R$ 81,76 para R$ 88,51. O reajuste passará a valer a partir da publicação do aumento, pela empresa, em dois jornais de circulação na área em que atua, por dois dias consecutivos.