Reajuste não significa reindexação, diz Fiesp A diretora da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Clarice Messer, disse hoje que a concessão de aumentos e abonos salariais para os metalúrgicos paulistas fora da data-base (novembro) seja uma reindexação da economia. "Não vejo assim (como reindexação salarial). Vejo como uma demanda de uma categoria que está negociando diretamente com as fábricas", disse. "A demanda está muito fraca, seja pelo consumo seja pelo investimento e então não tem como existir reindexação ou espiral inflacionária". Segundo ela, as exportações brasileiras poderão crescer neste ano mesmo com a guerra entre EUA e Iraque. "Mantendo-se o quadro atual, as exportações terão um crescimento", disse. Porém, ela acredita que será um aumento limitado, uma vez que novas oportunidades, que poderiam ser criadas principalmente pelo estabelecimento de novos acordos bilaterais, dificilmente se concretizarão neste ano. Além disso, afirmou, as exportações de muitos setores, como papel e papelão, serão freadas pela falta de capacidade instalada. "As decisões de investimento produtivo estão freadas, e muitos setores precisam aumentar a capacidade de produção para exportar mais", disse. Para ela, a guerra pode emperrar os negócios da indústria paulista e fazer com que a atividade do setor se mantenha estável. "Não há como uma empresa montar uma estratégia num ambiente como este. As janelas de oportunidade podem ser muito ilusórias ou até perigosas para os empresários", disse. "Decisões sobre estoques, níveis de produção, novos investimentos, fazer ou não hedge (proteção) ficam prejudicadas". Segundo ela, há muito mais a perder do que a ganhar com a guerra.