Reajuste nas tarifas de ligações fixas será menor que 2,9%

O reajuste anual das tarifas de telefonia fixa, previsto para entrar em vigor a partir de 12 de julho será inferior a 2,9%. Nesta quarta-feira, 20, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou a variação de maio do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST), que foi de 0,20%. O acumulado nos últimos 12 meses foi de 2,91% e servirá para calcular o porcentual de aumento. Essa será a primeira vez que o IST será usado integralmente para corrigir as tarifas de telefone. Esse índice começou a ser calculado em 2006 para substituir o IGP-DI, mas vinha sendo estudado pelo governo desde 2003, quando a variação anual do IGP-DI, pressionado pela alta do dólar, ficou acima de 30%, resultando em um aumento elevado de tarifas. A intenção do governo com IST foi encontrar um índice que traduzisse de maneira mais fiel os custos do setor de telecomunicações. Para calcular o reajuste, que deverá ser divulgado pela Anatel até o fim do mês, a agência vai deduzir dos 2,91% o ganho de produtividade obtido pelas empresas no período. A variação anual do IST ficou abaixo do IGP-DI e do IPCA, que nos últimos 12 meses acumularam altas de 4,38% e 3,18% respectivamente. O IST foi desenvolvido pela Anatel em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e corresponde à variação de uma cesta formada por vários índices, com maior participação do IPCA, além de levar em conta também os custos das operadoras de telefonia.