Reajuste nas tarifas telefônicas amanhã A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve anunciar amanhã o percentual de reajuste das tarifas telefônicas. A informação é do ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. O presidente da Anatel, Renato Guerreiro, disse na última sexta-feira, que o reajuste para as chamadas interurbanas ficaria em torno de 11% e que o percentual máximo de correção das ligações locais seria de 14,21%. Pimenta da Veiga, no entanto, não quis confirmar esses percentuais, mas disse que o índice será divulgado dentro do que determinam os contratos e a lei. O último reajuste das tarifas telefônicas foi em junho do ano passado e, de acordo com a legislação, o novo aumento deverá ocorrer a partir de quinta-feira.