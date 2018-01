Reajuste no transporte público eleva inflação em São Paulo O aumento do preço das tarifas de transporte público foi o grande responsável pela elevação de 0,51% na inflação da capital paulista na primeira quadrissemana do mês. Com o reajuste, que entrou em vigor no último dia 30, o Índice de Preços ao Consumidor da Fipe (IPC-Fipe) apresentou a terceira maior taxa quadrissemanal deste ano, atrás apenas das variações verificadas na segunda (0,59%) e na terceira (0,62%) quadrissemanas de janeiro. No fechamento de novembro, o IPC havia ficado em 0,42%. Mesmo com a grande alta, o resultado ficou dentro do esperado por analistas consultados pela Agência Estado, que apostavam em um índice entre 0,48% e 0,65%. O grupo Transportes saltou para 1,41% na primeira prévia de dezembro, resultado bem superior ao porcentual de novembro (0,21%). Também houve alta substancial no item Despesas Pessoais, de 0,76% no mês passado para 1,14%. Vestuário variou de 0,04% para 0,18%. Como a primeira quadrissemana de dezembro é formada pela apuração dos preços de três semanas de novembro e apenas uma deste mês, a expectativa é a de que o IPC continue a subir com a entrada do impacto dos reajustes nas semanas seguintes. No sentido inverso, o grupo Alimentação recuou de uma alta de 1,08% no fechamento de novembro para 0,49% na primeira medição de dezembro; Saúde, de 0,29% para 0,19%; Habitação, de 0,06% para 0,03%; e Educação, de 0,10% para 0,09%. A expectativa do coordenador do IPC-Fipe, Paulo Picchetti, é de que o indicador encerre este mês com alta próxima a 1,3%. Se for confirmada esta previsão, este será o maior índice mensal desde fevereiro de 2003, quando o IPC subiu 1,61%. Ainda que as projeções da Fipe e do mercado financeiro para o indicador de inflação paulista deste mês não sejam das mais positivas, é consensual entre os especialistas que a alta será passageira e restrita ao grupo Transportes, não trazendo preocupações em relação à disseminação das elevações para outros componentes. Matéria alterada às 11h08 para acréscimo de informações