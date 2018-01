Reajuste nos contratos de locação Inquilinos que têm contrato de locação com reajuste marcado para agosto - pagamento em setembro - corrigirão o valor do aluguel por porcentuais que vão de 6,26% a 17,85%, pelos índices mais utilizados pelo mercado de locação. Confira os porcentuais de reajuste: Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe 7,23% Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE 7,06% Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE 6,26% Índice Geral de Preços (IGP) da FGV 17,85% Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da FGV 14,46%