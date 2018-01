Reajuste para telefonia será discutido na próxima semana O presidente da Telefônica, Fernando Xavier, disse que a partir da próxima semana os dirigentes das concessionárias de telefonia fixa se reúnem com os conselheiros da Anatel para tratar dos porcentuais de reajustes extras das tarifas que serão aplicados em primeiro setembro e primeiro de novembro deste ano. Até o momento, as negociações com a Anatel vinham sendo feitas entre técnicos. Xavier disse que ainda não estão definidos os porcentuais de aumento mas, segundo ele, a assinatura residencial e o pulso telefônico, utilizado nas ligações locais, terão um reajuste menor. Em compensação, a assinatura não residencial, cobrada do comércio e das indústrias, e a taxa de habilitação do telefone terão um porcentual maior de aumento. As empresas já negociaram com o governo que o aumento total não será superior a 8,7%. Os porcentuais deverão ser divulgados até o dia 28 de agosto. Xavier deu tais informações no intervalo da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), no Palácio do Planalto.