Reajuste por faixa etária também é abusivo Além dos reajustes anuais e de revisão técnica, o de faixa etária nos contratos antigos é um dos mais contestados pelos órgãos de defesa do consumidor. De acordo com dados da Fundação Procon-SP, 34 operadoras - número que corresponde a 457 planos - foram autorizadas pela ANS a aplicar este aumento. Segundo Lúcia Helena, houve aumentos de até 400%. "A ANS permitiu reajustes em contratos que contrariam o próprio Código de Defesa do Consumidor (CDC): omissos, com porcentual abusivo e com cláusulas não objetivas." Este aumento foi autorizado para segurados acima de 60 anos e que haviam firmado contrato há mais de dez com a operadora. São contratos anteriores à lei que regulamenta a questão. Segundo Karina, a maioria dos contratos hoje no mercado constitui-se de planos antigos, já que a migração para um plano, regido pela nova lei, tem relação direta com um aumento significativo de preço. "O consumidor deve avaliar primeiro se vale a pena alterar o plano e se isto representa uma melhora na cobertura e na rede credenciada que justifique também o aumento de preço." Existem dois tipos de contratos antigos de planos de saúde. Os que possuem o porcentual de reajuste por faixa etária estabelecido em uma das cláusulas e os que são omissos nesta questão. Neste segundo caso, fica valendo a tabela de preços e reajustes usada na data da contratação. Em qualquer um dos casos, o Procon-SP considera abusivo o aumento e rechaça qualquer porcentual. A ANS, por outro lado, justifica a autorização como um mal menor, pois estes reajustes já estavam previstos. Karina Rodrigues explica o que significa este mal menor: "a Agência concedeu o aumento por faixa etária, que pode chegar a 400%, diluído em 10 anos. Então, são aplicados ano a ano, em partes iguais até atingir este porcentual. Isso sem esquecer do reajuste anual que este ano ficou em 8,71%."Segundo ela, o consumidor pode se defender porque isto é ilegal." Veja nos links abaixo os outros dois reajustes aplicados e o conselho da Fundação Procon-SP e do Idec aos consumidores sobre o que fazer frente às irregularidades dos planos de saúde.