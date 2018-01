Reajustes no Citröen, desconto no Cordoba Vinte dias após o último reajuste, a Citroën voltou a aumentar os preços de sua linha de veículos no mercado nacional, com exceção dos modelos Xsara 2.0 VTS 16V e do Evasion 2.0 GLX, ambos de três portas. O aumento médio foi de 1,5%. O maior índice foi de 2%, aplicado sobre o preço do Xsara 1.8 GLX, exatamente o carro mais barato dessa família, que passa a custar R$ 32.750,00. O menor impacto é o dos modelos Xantia, de 1%. A explicação da montadora francesa é que houve a troca de modelos, agora 2001. A Seat reduziu em 13,7% o preço do sedã Cordoba na versão com trio elétrico e ar-condicionado, que poderá ser encontrada até o final do mês por R$ 27.194,00 - o preço público normal divulgado pela montadora espanhola é de R$ 31.512,00 para esse modelo mais completo. O consumidor poderá optar pelo financiamento especial do Banco Volkswagen, com juros mensais de 0,99%. Com entrada de 60%, haverá 36 parcelas de R$ 361,00.